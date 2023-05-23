Логотип
Главная Главная

Заказать звонок

+7 (929) 967-30-87

Главная Главная

Заказать звонок

+7 (929) 967-30-87

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ ПОИСКА СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ ГЕНЕАЛОГАМИ ДО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ ЮРИСТАМИ

Главная
Главная

Добро пожаловать
в международное генеалогическое частное агентство
“Связь Поколений”

Каждая семья уникальна, каждое имя достойно памяти, каждая история значима, каждое наследие бесценно.

Мы доказали это СОТНЯМИ проектов.

Практика Международного генеалогического частного агентства «Связь Поколений» - это уникальное собрание многовековых традиций и бесценного опыта поколений, которые мы передаем своим клиентам в память об их истории.

Наши услуги

Генеалогия – древняя наука, современная практика, вечное искусство. Данные архивов позволяют установить связь между поколениями, а юридические инструменты – обосновать преемственность и гарантировать права наследования.

Комплексные услуги нашего агентства позволяют отследить в круговороте веков семейные узы, сберечь традиции и передать их потомкам.

Определите место и роль своего рода в истории, защитите наследие.

Генеалогические услуги

Генеалогические услуги

  • Архивный поиск
  • Генеалогический архивно-детективный поиск
  • Генеалогическое исследование
  • Генеалогическая экспертиза ДНК – генеалогия
  • Биографический поиск
узнать больше

Юридические услуги

Юридические услуги

  • Консультирование по вопросам брачно-семейных отношений
  • Структурирование активов и сопровождение семейного бизнеса
  • Консультирование по вопросам преемственности капитала
  • опросы, связанные с получением двойного гражданства
узнать больше

Оформление результатов

Оформление результатов

  • Родословное древо
  • Родословная книга
  • Мемуары
  • Составление семейных летописей
  • Создание и сохранение семейного архива
  • Разработка герба
узнать больше

Почему “Связь Поколений” ?



Главная

Комплексный подход
к оказанию услуг для семьи

Главная

Подлинность и конфиденциальность
полученных
в процессе исследования данных

Главная

Индивидуальный подход
к каждому клиенту, каждой истории, каждому запросу

Главная

Опыт и широкий спектр
генеалогических
и юридических услуг для семьи

Главная

Профессионализм всех экспертов нашего агентства

Главная

Уникальность и глубина
исследований, доказанная отзывами наших клиентов

Портфолио



Отзывы наших клиентов

    Пока вы медлите, неумолимое
    время стирает родовые связи.

    • Уходят из жизни очевидцы, документы становятся нечитабельными, фотографии тускнеют, а реликвии превращаются в пепел.
    • Готовы начать путешествие по страницам семейной истории?
    • Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.

    Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.

      Наш блог

      #svyazpokoleniy #genealogy #генеалогия
      Главная Главная Главная Главная

      Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.