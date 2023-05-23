Наталия Конгсхауг Норвегия

Информацию о Международном генеалогическом частном агентстве "Связь поколений" я нашла случайно в Интернете в начале 2021 года и заинтересовалась их предложением, так как у меня была давняя мечта найти имена моих родственников, но ни времени, ни знаний, как искать и где искать, у меня не было. Для меня было намного проще доверить эту миссию профессионалам своего дела. Я сравнила цены на рынке и нашла для себя более выгодным предложение именно этого агентства. Моей целью было найти имена моих умерших родственников по папиной линии, узнать где они жили, чем они занимались в прошлом. В начале, исследователями агентства, были проверены источники на перспективу поисков, после чего уже мне дали заключение, что дальнейшие архивные поиски возможны. Мы заключили договор, и я стала терпеливо ждать результатов поиска. Поиски продолжались где-то пол года, как и было запланировано. Результаты меня очень порадовали. Было найдено порядка 50-ти человек. В течение поисков со мной были на связи и держали меня в курсе проделанной работы, а также отвечали на все мои вопросы. Спасибо большое команде агентства! Однозначно, рекомендую! Здоровья всем и плодотворных поисков!