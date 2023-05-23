Добро пожаловать
в международное генеалогическое частное агентство
“Связь Поколений”
Каждая семья уникальна, каждое имя достойно памяти, каждая история значима, каждое наследие бесценно.
Мы доказали это СОТНЯМИ проектов.
Практика Международного генеалогического частного агентства «Связь Поколений» - это уникальное собрание многовековых традиций и бесценного опыта поколений, которые мы передаем своим клиентам в память об их истории.
Наши услуги
Комплексные услуги нашего агентства позволяют отследить в круговороте веков семейные узы, сберечь традиции и передать их потомкам.
Определите место и роль своего рода в истории, защитите наследие.
Генеалогические услуги
Генеалогические услуги
- Архивный поиск
- Генеалогический архивно-детективный поиск
- Генеалогическое исследование
- Генеалогическая экспертиза ДНК – генеалогия
- Биографический поиск
Юридические услуги
Юридические услуги
- Консультирование по вопросам брачно-семейных отношений
- Структурирование активов и сопровождение семейного бизнеса
- Консультирование по вопросам преемственности капитала
- опросы, связанные с получением двойного гражданства
Оформление результатов
Оформление результатов
- Родословное древо
- Родословная книга
- Мемуары
- Составление семейных летописей
- Создание и сохранение семейного архива
- Разработка герба
Почему “Связь Поколений” ?
Комплексный подход
к оказанию услуг для семьи
Подлинность и конфиденциальность
полученных
в процессе исследования данных
Индивидуальный подход
к каждому клиенту, каждой истории, каждому запросу
Опыт и широкий спектр
генеалогических
и юридических услуг для семьи
Профессионализм всех экспертов нашего агентства
Уникальность и глубина
исследований, доказанная отзывами наших клиентов
Портфолио
Отзывы наших клиентов
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Ирина МуромцеваКАК Я ДЕЛАЛА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
"Мама моего отца, Татьяна Баранова – тоже из крестьянской семьи, жившей во Владимирской области. Её родители – мой прадед Павел и прабабушка Стефанида – познакомились на работах у своего барина – графа Храповицкого, у которого были в услужении.⠀ 🙌🏻Это потом станет забавным совпадение, что Барановы жили и работали в селе Муромцево, где до сих пор стоит усадьба Храповицкого. И моя бабушка выйдет замуж за Павла Муромцева. Потом я узнаю, что Зюзюкины мои были староверами. А Муромцевы после войны по большей части обосновались в Алтайском крае.⠀ 🙏🏻Сама без команды агентства «Связь поколений» я бы не осилила поиски. Пишу сайт genfamily-matters.com" Ссылка на отзыв https://www.instagram.com/p/CS_4a8_IlPm/?utm_medium=copy_link
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Ярослав ВершининМосква, 45 лет
Благодарю команду профессионалов агентства “Связь поколений” за индивидуальный подход и конфиденциальность. Исследования касательно истории моего рода были проведены в оговоренные сроки. Я получил детальную Родословную книгу, оформленную в индивидуальном дизайне. Очень хорошо, что агентство занимается и юридическими услугами для семьи, мы наконец смогли провести правовую экспертизу документов на активы нашей семьи и создать управляемую структуру семейного бизнеса.
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Наталия КонгсхаугНорвегия
Информацию о Международном генеалогическом частном агентстве "Связь поколений" я нашла случайно в Интернете в начале 2021 года и заинтересовалась их предложением, так как у меня была давняя мечта найти имена моих родственников, но ни времени, ни знаний, как искать и где искать, у меня не было. Для меня было намного проще доверить эту миссию профессионалам своего дела. Я сравнила цены на рынке и нашла для себя более выгодным предложение именно этого агентства. Моей целью было найти имена моих умерших родственников по папиной линии, узнать где они жили, чем они занимались в прошлом. В начале, исследователями агентства, были проверены источники на перспективу поисков, после чего уже мне дали заключение, что дальнейшие архивные поиски возможны. Мы заключили договор, и я стала терпеливо ждать результатов поиска. Поиски продолжались где-то пол года, как и было запланировано. Результаты меня очень порадовали. Было найдено порядка 50-ти человек. В течение поисков со мной были на связи и держали меня в курсе проделанной работы, а также отвечали на все мои вопросы. Спасибо большое команде агентства! Однозначно, рекомендую! Здоровья всем и плодотворных поисков!
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Белоносов Олег РюриковичКазахстан, Алматы
Уважаемый Александр Валентинович! Весьма рад нашему знакомству и оказанной Вами помощи в художественном и техническом оформлении моего родословного древа. Международное генеалогическое частное агентство "Связь Поколений" проводит важную и безусловно нужную исследовательскую и оформительскую работу по созданию фамильной истории семьи, осуществляя тем самым свой вклад в укреплении семейных устоев.
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Догель Владимир АлександровичПрофессор, доктор физико-математических наук Лауреат премии СССР и премии Гумбольдта (Германия)
В компанию МГЧА «Связь поклонений» обратилась моя дочь Ирина Боднарь (Догель) за услугой по генеалогическому аудиту и систематизации нашего семейного архива. Мы – потомки пяти российских дворянских родов, в т.ч. и Суворова А.В. По восьми фамильным линиям специалисты компании систематизировали все имеющиеся документы в семейном архиве, составили содержательные отчёты и поколенные росписи и родословные древа. Очень признателен команде профессионалов за то, что они провели отдельное целое расследование в двух государствах, составили полный биографический отчет и нашли все сведения о моем отце, хотя исходно в семье было немного сведений о нем. Я был приятно удивлен, что исследователи смогли найти моих современных родственников и помогли нам восстановить наши семейные связи. Это было неожиданно и очень трогательно. Я рекомендую компанию МГЧА «Связь поколений» всем, кто ищет своих родственников или хочет узнать больше о своих корнях. Это настоящие профессионалы своего дела.
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Пока вы медлите, неумолимое
время стирает родовые связи.
- Уходят из жизни очевидцы, документы становятся нечитабельными, фотографии тускнеют, а реликвии превращаются в пепел.
- Готовы начать путешествие по страницам семейной истории?
- Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.