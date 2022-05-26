Наша специализация – восстанавливать родовые связи. Наша высшая цель и награда – создавать фундамент для династии. При полном генеалогическом исследовании вы получите развернутую и подлинную информацию о ваших предках до 11-15 поколений, при условии, что архивные источники хорошо сохранились. Наши специалисты найдут родовые ценности и оформят результаты исследования в отчет.