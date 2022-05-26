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Генеалогический поиск по 1 фамильной линии Научное генеалогическое исследование восьми основных фамильных линий

Генеалогический поиск

Генеалогический поиск
Наша специализация – восстанавливать родовые связи. Наша высшая цель и награда – создавать фундамент для династии. При полном генеалогическом исследовании вы получите развернутую и подлинную информацию о ваших предках до 11-15 поколений, при условии, что архивные источники хорошо сохранились. Наши специалисты найдут родовые ценности и оформят результаты исследования в отчет.

Услуги генеалогического поиска

  • Генеалогическое исследование крестьянских сословий и трудовых династий по одной фамильной линии до 100 лет – от 160 000 рублей
  • Генеалогическое исследование дворянских корней по одной фамильной линии до 100 лет – от 170 000 рублей
  • Генеалогическое исследование по линии духовенства по одной фамильной линии до 100 лет – от 170 000 рублей

Заказать услугу Вы можете в нашем Международном генеалогическом частном агентстве «Связь Поколений»! Оставьте свои данные в контактной форме и мы сразу же с Вами свяжемся.

 

Ознакомьтесь с дополнительными услугами:

Генеалогическое исследование крестьянских сословий и трудовых династий
по одной фамильной линии до 100 лет
  • углубления от последнего известного клиенту предка

 

от 160 000 рублей

Генеалогическое исследование дворянских корней
по одной фамильной линии до 100 лет
  • углубления от последнего известного клиенту предка

 

от 170 000 рублей

Генеалогическое исследование по линии духовенства
по одной фамильной линии до 100 лет
  • углубления от последнего известного клиенту предка

 

от 170 000 рублей



Пока вы медлите, неумолимое
время стирает родовые связи.

  • Уходят из жизни очевидцы, документы становятся нечитабельными, фотографии тускнеют, а реликвии превращаются в пепел.
  • Готовы начать путешествие по страницам семейной истории?
  • Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.

Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.

    Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности.




      Заполните форму, и мы свяжемся с вами!




        Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




          Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




            Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




              Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                  Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                    Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                      Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                        Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                          Заполните форму, и мы свяжемся с вами, чтобы восстановить родовые ценности!




                            Требуется исследователь - генеалог
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