Наша специализация – восстанавливать родовые связи. Наша высшая цель и награда – создавать фундамент для династии.
При полном генеалогическом исследовании вы получите развернутую и подлинную информацию о ваших предках до 11-15 поколений, при условии, что архивные источники хорошо сохранились. Наши специалисты найдут родовые ценности и оформят результаты исследования в отчет.
Услуги генеалогического поиска
- Генеалогическое исследование крестьянских сословий и трудовых династий по одной фамильной линии до 100 лет – от 160 000 рублей
- Генеалогическое исследование дворянских корней по одной фамильной линии до 100 лет – от 170 000 рублей
- Генеалогическое исследование по линии духовенства по одной фамильной линии до 100 лет – от 170 000 рублей
Заказать услугу Вы можете в нашем Международном генеалогическом частном агентстве «Связь Поколений»! Оставьте свои данные в контактной форме и мы сразу же с Вами свяжемся.
Ознакомьтесь с дополнительными услугами:
Генеалогическое исследование крестьянских сословий и трудовых династий
по одной фамильной линии до 100 лет
- углубления от последнего известного клиенту предка
от 160 000 рублей
Генеалогическое исследование дворянских корней
по одной фамильной линии до 100 лет
- углубления от последнего известного клиенту предка
от 170 000 рублей
Генеалогическое исследование по линии духовенства
по одной фамильной линии до 100 лет
- углубления от последнего известного клиенту предка
от 170 000 рублей